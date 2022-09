Diocesi: Acireale, oggi e domani la Caritas aderisce ad “Un pasto al giorno”, raccolta fondi di Apg23 per chi è in difficoltà

(foto diocesi di Acireale)

La Caritas della diocesi di Acireale aderisce alla raccolta fondi “Un pasto al giorno”, promossa in tutta Italia dalla Comunità Papa Giovanni XXIII (Apg23) per sabato 17 e domenica 18 settembre. L’iniziativa lanciata 35 anni fa da don Oreste Benzi, per trovare le risorse necessarie per aiutare chi non ha di che mangiare tutti i giorni, interesserà nello specifico le città di Santa Venerina, Monacella e Giarre. “Il momento storico che stiamo vivendo continua a metterci a dura prova, per questo è importante ricordare che ciascuno di noi può fare qualcosa di concreto per cambiare la vita di qualcuno”, spiega don Orazio Tornabene, direttore della Caritas di Acireale, nel video con cui ricorda come le donazioni raccolte permetteranno di garantire, in Italia e in oltre 40 Paesi del mondo, almeno un pasto al giorno alle persone accolte nelle realtà di accoglienza di Apg23.