Elezioni: Consiglio pastorale diocesi Bari,”l’astensione dal voto non è una scelta responsabile”

“L’astensione dal voto non è una scelta responsabile”. Lo scrive il Consiglio pastorale dell’arcidiocesi di Bari-Bitonto nel suo messaggio per le prossime elezioni politiche. “Alla vigilia del voto del prossimo 25 settembre, in questo tempo segnato e ferito da povertà vecchie e nuove sempre più diffuse, dal disagio profondo dei giovani e anche dei meno giovani per la mancanza di lavoro e l’assenza di prospettive, dalle fragilità inascoltate di molti anziani, dall’urgenza educativa dinanzi alla quale il mondo degli adulti sembra inerme, avvertiamo tutta la responsabilità, come Chiesa che abita e ama questo territorio, di esortare tutti all’esercizio del diritto di voto e di non lasciarsi sopraffare dal sentimento di disaffezione verso la politica, distante ed incapace”. Il Consiglio pastorale avverte “l’urgenza di un risveglio collettivo di tutte le forze sane che possano impegnarsi in un recupero di credibilità della politica attraverso persone, competenti e coraggiose, decise e attente nel perseguire il bene comune, capaci di liberare speranze e sogni”. “È tempo di responsabilità e di maturità – avverte il messaggio -. Lo chiede la storia e la vita della gente, dei singoli e delle famiglie, di chi scappa dalle zone di guerra e di fame, di chi è italiano e di chi è migrante. In questo senso consideriamo irrinunciabile l’impegno civico del voto, frutto di sacrifici da parte dei padri della Repubblica e che oggi vede i giovani diciottenni come nuovi protagonisti. Il prossimo 25 settembre, ciascuno si coinvolga andando a votare, con libertà e coscienza, per continuare con impegno il cammino di prosperità, pace e libertà del nostro Paese”.