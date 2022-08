Settimana liturgica nazionale: mons. Devasini (Chiavari), “abbiamo bisogno di custodire lo stupore per il mistero pasquale che si compie nel rito”

“La diocesi di Chiavari è lieta di ospitare la 73ª Settimana liturgica nazionale che avrà luogo nella città di Chiavari durante l’ultima settimana del mese di agosto del prossimo anno”. Lo afferma, in un messaggio, mons. Giampio Devasini, vescovo di Chiavari, dopo l’annuncio dato stamattina a Salerno da mons. Claudio Maniago, presidente del Centro Azione liturgica (Cal), della prossima Settimana nazionale proprio nella diocesi ligure.

“Sarà occasione per noi di condividere, per quanto possibile, riflessioni e celebrazioni liturgiche e per voi di conoscere il Tigullio, terra ricca di fede, di opere di carità, di storia, di arte, di bellezze naturali – osserva il presule, il cui messaggio è stato letto a Salerno, al momento della comunicazione del luogo che ospiterà l’evento nel 2023 -. Abbiamo bisogno di formazione liturgica, abbiamo bisogno di custodire lo stupore per il mistero pasquale che si compie nel rito, abbiamo bisogno di contemplare la bellezza del Signore attraverso la bellezza delle celebrazioni, abbiamo bisogno di crescere nella consapevolezza che è la grazia che scaturisce – anche se non esclusivamente – dall’azione liturgica a donarci luce e forza per assomigliare al Padre che è nei cieli praticando un amore simile al suo. Aiutiamoci vicendevolmente”.

Nel “ringraziare per la scelta che ci onora, ci impegna e ci dona gioia”, mons. Devasini augura a tutti “una buona prosecuzione del cammino sinodale”.