Meeting Rimini: il tema dell’edizione 2023, “L’esistenza umana è un’amicizia inesauribile”. Appuntamento dal 20 al 25 agosto 2023

(Foto Meeting)

Sarà “L’esistenza umana è un’amicizia inesauribile” il titolo della 44ª edizione del Meeting di Rimini, che si terrà dal 20 al 25 agosto 2023. Lo ha reso noto l’ufficio stampa del Meeting per l’amicizia fra i popoli che in un comunicato fornisce anche alcuni numeri dell’evento che si chiude oggi. Il tema scelto è ispirato al libro di don Giussani “Il cammino al vero è una esperienza” che raccoglie gli scritti che diedero prima forma, organicamente espressa, a ciò che si viveva agli inizi dell’esperienza del movimento di Comunione e Liberazione. “Le presenze complessive, ritornate ai livelli pre-pandemia, sono state 800mila, per un evento che si è svolto nella Fiera di Rimini su una superficie complessiva di 100mila metri quadri. Più di 80mila le presenze fisiche ai convegni, oltre 100mila le visite alle 14 mostre, mentre 10mila sono state le presenze al Villaggio Ragazzi generali, dedicato ai bambini e ragazzi dai 2 ai 12 anni, che si estendeva su un’area di 6mila metri quadrati. Ampio spazio anche per lo sport per un Meeting ritornato pienamente in presenza, con 90 camp (15 al giorno) e oltre 5.000 persone registrate. 15 gli spettacoli proposti quest’anno: quelli che hanno avuto sede al centrale Teatro Galli hanno registrato tutte le sere il sold out. 2950 invece i posti a tavola della ristorazione”. Il potenziamento della dimensione digitale del Meeting, iniziato da alcuni anni e incrementato nel periodo della pandemia, ha permesso, si legge nel comunicato, “una fruizione piena del Meeting anche sul sito e sul canale Youtube. Agli 80mila spettatori dei convegni in presenza se ne sono aggiunti 250mila digitali (dato di oggi), di cui 80mila in streaming e 170mila on demand. Stimabili in vari milioni poi gli spettatori delle tv, web tv e dei siti internet di informazione che hanno proposto ai loro spettatori 92 dirette di eventi Meeting. Cuore palpitante della manifestazione, ben evidenziato ieri sui media dalla foto di gruppo con il presidente Mario Draghi, sono stati i 3.000 volontari, 500 nel pre Meeting e 2.500 durante il Meeting”. Rilevante anche la presenza dei media, con “oltre 400 giornalisti e operatori accreditati e 4.700 uscite su stampa, web, tv e radio durante i sei giorni della manifestazione”.