Migrazioni: Fano, stasera va in scena lo spettacolo “Welcome” di e con Beppe Casales

All’interno della manifestazione regionale “Se vuoi la pace prepara la pace 2022” organizzata dall’Università della Pace della Regione Marche, L’Africa Chiama e l’Associazione Giustizia e Pace di Fano propongono uno spettacolo che tocca temi sociali e storici: “Welcome” di e con Beppe Casales, che racconta, con le musiche originali di Isaac de Martin, le migrazioni umane a partire dalla guerra in Siria.

L’evento si terrà stasera, alle ore 21.30, presso il Bastione Sangallo a Fano, con ingresso gratuito.

Lo spettacolo nasce dalla partecipazione dell’attore Beppe Casales alla campagna di solidarietà attiva e monitoraggio #overthefortress al campo di Idomeni e nei campi governativi greci e dal sostegno di 85 produttori dal basso che hanno creduto nel progetto.

“Quello che ha prodotto la guerra in Siria è stato definito il più grande movimento migratorio dopo la Seconda Guerra mondiale. Io penso che il teatro non possa non raccontarlo. Perciò parto da Idomeni, perché da qualche parte bisogna partire. Idomeni è diventato il simbolo di quello che sta succedendo da oltre un anno in Europa: un movimento di uomini donne e bambini che nel cercare pace trovano un muro, un confine chiuso. Parto da Idomeni perché è stato il più grande campo profughi d’Europa. È stato la vergogna dell’Europa. Uno schiaffo alla dignità dell’uomo. Crediamo che questi passaggi storici non debbano essere raccontati solo attraverso la cronaca dei giornali e delle televisioni. Crediamo che il teatro possa restituire profondità di sguardo alle storie di questi esseri umani. Crediamo che il teatro sia una delle chiavi per capire chi siamo, e cosa sta succedendo intorno a noi”, dice l’attore.