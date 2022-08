Diocesi: Città di Castello, stasera la processione per la festa della Madonna delle Grazie

La Chiesa diocesana di Città di Castello si prepara a celebrare la festa della Madonna delle Grazie, patrona principale di Città di Castello e della diocesi. Le celebrazioni, preparate dal triduo di preghiera, si svolgeranno presso il santuario della Madonna delle Grazie, nel rione San Giacomo, che dal 1456 ospita la venerata immagine. Quest’anno sarà riaperta al culto la grande cappella laterale, cuore del santuario, che è stata interessata da un radicale intervento di consolidamento, adeguamento impiantistico e restauro.

Stasera, alle ore 21, muoverà dal santuario la processione che porterà la copia della venerata immagine per alcune strade cittadine secondo questo itinerario: Via delle Giulianelle, Via Campo dei Fiori, Via dei Conti, Via XI Settembre, Via Trastevere, Pomerio San Girolamo, Via della Fraternita, Via dei Fucci, Piazza Magherini Graziani, Via XI Settembre. La processione sarà presieduta dal vescovo diocesano, mons. Luciano Paolucci Bedini.

Venerdì 26 agosto, giorno della festa, al mattino la messa sarà celebrata alle ore 8, 9, 10 e 11; nel pomeriggio, alle ore 17,30 saranno celebrati i vespri cui seguirà, alle ore 18,30, la santa messa solenne presieduta da mons. Domenico Cancian, vescovo emerito di Città di Castello, che quest’anno ricorda i 50 anni di ordinazione sacerdotale. Sarà presente anche il gonfalone del Comune, a ricordo della proclamazione della Madonna delle Grazie a patrona cittadina avvenuta nel 1783.

La santa messa concelebrata in onore della Vergine Maria Madonna delle Grazie ed il 50º anniversario sacerdotale di mons. Domenico Cancian potrà essere seguita in diretta streaming su YouTube “Diocesi di Città di Castello”, a partire dalle ore 18.25.