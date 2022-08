Giovanni Paolo I: Vittorio Veneto, domani la diocesi organizza un’occasione di meditazione e preghiera, dal titolo “Beati voi”

In preparazione all’evento della beatificazione di Albino Luciano, che si terrà il 4 settembre, la diocesi di Vittorio Veneto ha organizzato per la sera di domani, venerdì 26 agosto, un’occasione di meditazione e preghiera, dal titolo “Beati voi”, in cattedrale a Vittorio Veneto alle 20.30. Ci sarà il vescovo Corrado Pizziolo a presiedere la veglia e l’assemblea sarà aiutata a pregare da due cori delle comunità diocesane: il coro “Cantate Domino” di Gaiarine e il coro “Santa Cecilia” di San Fior. Sono invitati in modo speciale tutti i pellegrini che partiranno per Roma nei giorni seguenti, ma anche tutti coloro che non possono andare a Roma e seguiranno da lontano la beatificazione. La celebrazione sarà trasmessa in diretta da Radio Palazzo Carli.