Papa Francesco: ricevuta in udienza la presidente della Repubblica d’Ungheria

(Foto Vatican Media/SIR)

Papa Francesco ha ricevuto in udienza Katalin Novák, presidente della Repubblica d’Ungheria, la quale, successivamente, si è incontrata con il card. Pietro Parolin, segretario di Stato, accompagnato da mons. Paul Richard Gallagher, segretario per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali. In una nota della Sala Stampa si precisa che “durante i cordiali colloqui in Segreteria di Stato, dopo aver ricordato il viaggio apostolico a Budapest, del settembre scorso, in occasione del 52° Congresso eucaristico internazionale, è stata espressa soddisfazione per le buone relazioni bilaterali”. Ci si è quindi soffermati “su alcune questioni di comune interesse, quali la famiglia, la promozione della cultura della vita, i giovani e la situazione dei Cristiani in Medio Oriente”. Nel prosieguo dei colloqui, si è parlato della guerra in Ucraina e dell’impegno per la pace.