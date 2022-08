Associazioni: Aibi, al via oggi a San Marino il seminario estivo dedicato all’accoglienza

Dopo due anni di stop, torna il tradizionale seminario estivo di Aibi-Amici dei Bambini, giunto oramai alla 29ª edizione. L’evento, dal titolo: “Una comunità che accoglie: il paradigma di Aibi”. viene inaugurato oggi, giovedì 25 agosto e si concluderà domenica 28.

A San Marino, si ritrovano i coordinatori regionali, i membri del Consiglio nazionale, le famiglie del movimento la Pietra scartata, i responsabili di Aibi e diversi altri collaboratori dell’Associazione. “L’incontro annuale si presenta come il momento più significativo della vita dell’Associazione stessa, quello durante il quale vengono elaborate le strategie dell’attività di accoglienza e viene dedicato ampio spazio alla riflessione su quelli che sono i principi cardine dell’esistenza stessa di Aibi. Si tratta, dunque, di un momento fondamentale e imprescindibile per condividere, con tutti gli attori coinvolti a vario titolo nell’Associazione, le modalità, pratiche e non solo, per affrontare sempre meglio i momenti difficili che stiamo vivendo e le sfide che il futuro ci pone davanti.

Quella “porta” dell’accoglienza a cui non si smette mai di bussare.

“Questo nostro tornare a ritrovarsi – spiega Marco Griffini, presidente e fondatore di Aibi – è un’occasione propizia per riconsiderare l’identità e il senso della propria storia (chi, come e perché è stato accolto; chi, come e perché ha accolto), nell’ottica di rilanciare possibili nuove prospettive di accoglienza a 360 gradi. Durante i giorni del seminario avremo modo di riflettere su ‘chi e perché’ ancora non è stato accolto, partendo dalla considerazione di come nella storia continuino a persistere croniche condizioni di abbandono e di fragilità; su ‘chi e perché’ non ha ancora accolto, riflettendo su quello che appare come ‘l’inverno dell’accoglienza familiare’; su ‘chi e perché’ oggi chiede di essere accolto, raccontando quali sono i nuovi volti e le nuove frontiere di un’accoglienza chiamata a essere, come forse mai in passato, generosa e creativa nel rispondere alle diverse vocazioni che nel tempo si presentano e bussano alla ‘nostra storia’”.

Dopo 40 anni di vita, di progetti, di battaglie, di volti e storie incrociate in ogni parte del mondo, Aibi torna ancora e sempre a quella famosa “porta”, alla quale non hanno mai smesso di bussare.

Sul sito di Aibi e de La Pietra Scartata. in questi 4 giorni di seminario nazionale verranno pubblicati diversi articoli che riprenderanno i temi discussi e rilanceranno per tutti spunti di riflessione importanti sui temi dall’accoglienza, dell’affido e dell’adozione.