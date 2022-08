Diocesi: Perugia, il card. Bassetti consegna immagine Madonna Grazie, venerata in cattedrale S. Lorenzo, a basilica Annunciazione di Nazareth

(Foto: Elisabetta Lomoro)

È iniziato lunedì scorso e terminerà il 29 agosto il pellegrinaggio diocesano di Perugia-Città della Pieve in Terra Santa presieduto dall’arcivescovo emerito, card. Gualtiero Bassetti, a conclusione del suo ministero episcopale perugino-pievese. Le prime tappe di questo pellegrinaggio sono state il monte Tabor, il convento dei carmelitani ad Haifa, i luoghi della vita di Gesù sul lago di Tiberiade con la messa nella Domus Galilae, cuore del Cammino Neocatecumenale in Terra Santa.

A Nazareth, i centocinquanta pellegrini hanno partecipato con il card. Bassetti ad una commovente liturgia mariana, durante la quale è stata affissa e benedetta nel portico della basilica dell’Annunciazione un’opera in ceramica raffigurante la Madonna delle Grazie, venerata da secoli nella cattedrale di Perugia, compatrona dell’arcidiocesi. L’opera, di non grandi dimensioni, è stata realizzata dal laboratorio della pittrice ceramista Claudia Ciotti di Deruta.

“Sono grato al Signore – ha detto il cardinale – di aver avuto l’ispirazione, al termine del mio episcopato perugino-pievese, di portare questa immagine di Maria, che ci rappresenta tutti, in questa basilica. Un pezzo del nostro cuore resterà qui accanto a lei, dove grazie al suo sì e alla sua completa disponibilità a Dio, è iniziata l’avventura cristiana, che si è poi diffusa in tutto il mondo. La Madonna delle Grazie conceda a noi e tutta la Chiesa perugino-pievese di conoscere un tempo fecondo di nuova evangelizzazione e di annuncio del messaggio di Gesù. Accanto a Maria preghiamo per la nostra Chiesa, per tutti i sacerdoti, per il nuovo arcivescovo Ivan Maffeis, per le famiglie, per i giovani e tutti coloro che si sono affidati alle nostre preghiere”.

Il pellegrinaggio, organizzato dall’agenzia viaggi diocesana “Novaitinera” e guidato dai padri francescani Giulio Michelini e Stefano Tondelli, proseguirà con la visita dei luoghi principali della fede cristiana, tra Betlemme e Gerusalemme. Il cardinale Bassetti presiederà venerdì 26 agosto la messa della Natività nella basilica di Santa Caterina a Betlemme e sabato 27 agosto in mattinata, la messa dell’aurora nella chiesa del Santo Sepolcro a Gerusalemme.