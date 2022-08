Eurostat: in Lussemburgo la quota maggiore di auto nuove. Le più vecchie in Polonia. Dagli Stati incentivi per rinnovo parco macchine

Alla fine del 2020, la quota più alta di autovetture più recenti (2 anni e meno) tra gli Stati membri dell’Ue era immatricolata in Lussemburgo (22% di tutte le autovetture in Lussemburgo). Il Lussemburgo è seguito da Francia, Austria, Irlanda, Belgio e Svezia (tutti tra il 16% e il 17%). Lo rileva Eurostat con una ricerca sul parco macchine in Europa. Autovetture più nuove corrispondono spesso a società più benestanti, anche se utilizzo, conservazione e acquisto delle auto risponde anche ad altri criteri. Eurostat mostra inoltre che le quote più elevate di autovetture di età compresa tra 2 e 5 anni sono state registrate ancora in Lussemburgo e Irlanda (entrambi 28%) e in Belgio (24%). D’altra parte, le quote più alte di autovetture più vecchie (20 anni o più) sono state registrate in Polonia (40%), Estonia (33%) e Finlandia (28%).

“Negli ultimi anni, vari Paesi – spiega la ricerca – hanno offerto programmi a sostegno dell’acquisto di auto nuove a basse emissioni mentre rottamavano le vecchie auto dei proprietari. L’obiettivo generale di questi programmi è stato il rinnovo del parco autovetture con vetture a basse emissioni, stimolando al contempo l’economia. Tuttavia, il rinnovo della flotta è stato ostacolato dalle restrizioni legate alla pandemia di Covid-19 e dalle interruzioni della catena di approvvigionamento”.