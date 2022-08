Diocesi: Cassano all’Jonio, questa sera presentazione di un volume sulla Calabria bizantina a Marina di Sibari

Pagine di storie, un viaggio nella Calabria bizantina. Proseguono nella diocesi di Cassano all’Jonio i percorsi culturali, con la presentazione di un libro edito dalla casa editrice cosentina Progetto 2000, di don Gaetano Federico, direttore dell’Archivio diocesano Rossano-Cariati e parroco della comunità parrocchiale di Sant’Antonio a Corigliano Calabro. Il volume dal titolo “Arcidiocesi di Rossano tra Oriente e Occidente. Dalle origini alla fine del rito greco (VII-XIV secolo)” è un saggio storico per far conoscere al grande pubblico momenti importanti della storia religiosa della comunità jonica cosentina. Don Federico nel suo testo ospita una prefazione di Gioacchino Strano e in appendice l’intervento di Filippo Burgarella. L’appuntamento si terrà oggi, a Marina di Sibari, alle ore 20.00, presso la chiesa Madonna di Fatima, i cui lavori saranno introdotti dal parroco, don Pietro Groccia. Oltre all’autore e all’editore Demetrio Guzzardi, interverrà lo storico Franco Filareto. Le conclusioni sono state affidate a mons. Francesco Savino, vescovo della diocesi di Cassano all’Jonio e vice presidente della Cei.