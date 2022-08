Maltempo: Loppiano, gravi danni alla cittadella dei Focolari

Loppiano (Foto Focolari)

Loppiano è stata interessata, nella giornata di ieri, da una tromba d’aria fortissima e imprevista che ha danneggiato il santuario Maria Theotokos e altri luoghi della cittadella dei Focolari vicino Firenze. Il tetto del santuario, rendono noto da Loppiano, è stato divelto per oltre la metà, con danni ingenti alla copertura e all’isolamento. A causa del forte vento, inoltre, sono state infrante due delle sei vetrate di destra dedicate alla vita di Maria. Secondo quanto riferito al Sir dall’ufficio stampa del Movimento, “ci vorranno dieci giorni per la messa in sicurezza delle strutture. Il timore è che in questo tempo possano verificarsi altri danni interni causati dal maltempo. Ci sono alberi divelti in varie parti della cittadella. In uno degli edifici dell’Istituto universitario Sofia sono stati danneggiati i frangisole”. Dai Focolari giunge anche un ringraziamento a quanti hanno fatto pervenire la propria solidarietà.