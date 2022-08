Afghanistan: Farnesina, “Italia condanna il brutale attacco compiuto in una moschea di Kabul”

“L’Italia condanna il brutale attacco compiuto mercoledì in una moschea di Kabul. Non è il primo che causa vittime tra i fedeli in Afghanistan”. Lo afferma la Farnesina, in un tweet pubblicato stamattina. “L’Italia – prosegue il ministero degli Affari esteri – condanna fermamente questa violenza ed esprime solidarietà al popolo afghano. I responsabili devono essere assicurati alla giustizia”.

