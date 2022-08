Diocesi: Savona, al via il capitolo delle Figlie di Nostra Signora della Misericordia

Il 21 agosto inizierà il capitolo provinciale delle Figlie di Nostra Signora della Misericordia, istituto religioso femminile di diritto pontificio cofondato nel 1837 da santa Maria Giuseppa Rossello su invito dell’allora vescovo di Savona e Noli, Agostino Maria de Mari, preoccupato per lo stato di abbandono morale del popolo. All’apertura parteciperà anche il vescovo di Savona-Noli, mons. Calogero Marino. La congregazione si dedica all’istruzione dell’infanzia e della gioventù, all’assistenza agli ammalati a domicilio e negli ospedali, all’animazione parrocchiale e all’insegnamento del catechismo e gestisce istituti scolastici e ricoveri per anziani. Le Figlie di Nostra Signora della Misericordia sono presenti in Europa, America, Asia e Africa. Secondo l’Annuario Pontificio, al 31 dicembre 2005 l’istituto contava 988 religiose in 165 case.