Diocesi: Venezia, la Procuratoria smentisce la caduta di frammenti di mattoni del campanile di San Marco durante il nubifragio di ieri

A seguito di verifiche tecniche compiute ieri pomeriggio dalla Procuratoria di San Marco, il Patriarcato di Venezia smentisce la caduta di frammenti dal campanile a seguito degli eventi meteorologici di ieri. Ieri infatti la città è stata colpita da un violento uragano con forti piogge e raffiche di vento che hanno rovesciato ombrelloni e tavolini all’aperto dei caffè in piazza San Marco, e danneggiato molte strutture negli stabilimenti balneari del Lido. I media nazionali hanno diffuso anche la notizia del distacco e della caduta di frammenti di mattoni dalla torre del campanile di San Marco, tuttavia smentita dal Patriarcato dopo le verifiche effettuate dalla Procuratoria. Ieri sera il Sir ha interpellato don Marco Zane, responsabile dell’ufficio stampa del Patriarcato, che ci ha confermato: “I piccoli frammenti ritrovati ai piedi del campanile, e che potevano far sospettare essere della fabbrica della torre, non sono caduti da questa”.