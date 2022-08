Diocesi: Mileto, detenuti del carcere di Catanzaro donano al vescovo Nostro opera raffigurante la mistica Natuzza Evolo

Un’opera raffigurante il volto della mistica Natuzza Evolo, realizzata dai detenuti della Casa circondariale di Catanzaro, è stata donata al vescovo di Mileto- Nicotera-Tropea, mons. Attilio Nostro in occasione della dedicazione della chiesa di Paravati organizzata della Fondazione del Cuore Immacolato di Maria, rifugio delle anime. La cerimonia di consegna dell’opera si è svolta a Paravati di Mileto dove sorge la nuova chiesa, alla presenza del direttore del carcere Angela Paravati, del magistrato di sorveglianza Angela Cerra e di due detenuti in rappresentanza dei fedeli della comunità dei detenuti.

“Monsignor Attilio Nostro, rivolgendosi a quanti sono ristretti in carcere – è detto in un comunicato della Casa circondariale – ha pronunciato parole di conforto e di speranza ricordando la semplicità della fede della stessa mistica di Paravati, la sua vicinanza agli ultimi, alle persone più bisognose, ed in particolare ai detenuti, anche per un’infanzia triste, e per la tragica vicenda della mamma, poverissima e a sua volta madre di molti figli, che si racconta sia stata arrestata per il presunto furto di una gallina”.