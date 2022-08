Diocesi: Teramo, domani la 42ª Tendopoli dei giovani al santuario di San Gabriele

Si svolgerà domani, sabato 20 agosto, al santuario di San Gabriele (Te) la 42ª Tendopoli dei giovani, che anche quest’anno si terrà in una sola giornata, causa il perdurare della pandemia di Covid-19. “Talità Kum, giovane dico a te, alzati” è il titolo dell’edizione 2022, che vedrà tanti giovani che da casa parteciperanno virtualmente.

La Tendopoli prenderà il via alle 9.30 con un momento di preghiera davanti all’urna del santo. Alle 10 è previsto l’intervento di don Alberto Ravagnani, giovane prete influencer di Busto Arsizio (Va), diventato una star sui social dopo aver aperto i suoi canali durante la pandemia per stare vicino ai ragazzi dell’oratorio. Alle 11.45 padre Massimo Granieri, sacerdote passionista, critico musicale de L’Osservatore Romano e conduttore radiofonico, autore del libro “Il rock’n’roll con tanta anima”, incontrerà i giovani sul tema “Ti solleverò dai tuoi sbalzi di umore”.

La Tendopoli si concluderà nel pomeriggio, alle 16.30, con la celebrazione della messa.