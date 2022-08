Ucraina: Wfp, partita dal porto di Yuzhny la prima nave con un carico di grano

La prima spedizione via mare di grano ucraino per gli interventi umanitari dell’agenzia Onu World Food Programme (Wfp) ha lasciato oggi il porto ucraino di Yuzhny (Pivdennyi). Si tratta di un’altra importante pietra miliare negli sforzi per fare in modo che il grano ucraino torni sui mercati globali e nei paesi più colpiti dalla crisi alimentare globale.

La spedizione di 23.000 tonnellate di grano servirà alla risposta umanitaria del Wfp nel Corno d’Africa, regione colpita dalla siccità e minacciata dalla carestia. “Il Corno d’Africa è una delle tante aree del mondo in cui il quasi completo arresto del mercato globale dei cereali e degli alimenti ucraini ha reso la vita ancora più difficile alle famiglie già alle prese con l’aumento della fame”, informa una nota. “L’apertura dei porti del Mar Nero è la singola cosa più importante che possiamo fare in questo momento per aiutare gli affamati nel mondo – ha detto David Beasley, direttore esecutivo del Wfp -. Non basteranno le navi di grano fuori dall’Ucraina per fermare la fame nel mondo, ma con il ritorno del grano ucraino sui mercati globali c’è la possibilità di fermare l’ulteriore avvitamento di questa crisi alimentare globale”.

Con la ripresa del traffico marittimo commerciale e umanitario in entrata e in uscita dai porti ucraini del Mar Nero “si attenueranno alcune interruzioni dell’approvvigionamento globale, portando sollievo ai paesi che maggiormente stanno soffrendo la peggiore crisi alimentare globale”. “Inoltre, ciò consentirà all’Ucraina di svuotare i suoi silos di stoccaggio del grano prima del raccolto della stagione estiva”.