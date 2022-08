Giuseppe Dossetti: Riccardi, “esempio di attaccamento a Costituzione e Concilio, memoria degli orrori della guerra”

(Foto: Comunità di Sant’Egidio)

“Membro dell’Assemblea Costituente, poi monaco e attore del rinnovamento conciliare”, Giuseppe Dossetti “resta per tutti gli italiani , nel tempo difficile in cui viviamo, un esempio di attaccamento ai valori della Costituzione repubblicana e alla stagione di speranza aperta dal Concilio Vaticano II”. Lo ha affermato il fondatore della Comunità di Sant’Egidio, Andrea Riccardi, che oggi ha reso omaggio alla tomba di Giuseppe Dossetti a Monte Sole. “La sua presenza a Monte Sole, luogo delle stragi naziste durante la seconda guerra mondiale, richiama la memoria degli orrori della guerra e l’imperativo della ricerca della pace – ha concluso Riccardi – così necessaria in questi tempi di conflitto”.