Assunta: card. Osoro (Madrid), “Maria contribuisce a un nuovo umanesimo”

“Un altro anno ci riuniamo in questa comunità cristiana della parrocchia de La Paloma, che ha una storia molto bella fin dall’inizio: quella di bambini che giocavano con un dipinto della Vergine che era stato buttato via e di quella donna, Isabel Tintero, che lo raccolse e lo collocò nella sua casa per il culto di coloro che allora abitavano da queste parti. Una storia semplice, ma piena di forza e di umanesimo cristiano e di fede. In questa comunità si sono forgiate importanti sfide intorno a nostra Madre. Tra l’altro, incoraggiati dall’arcivescovo Casimiro Morcillo, Carmen Hernández e Kiko Argüello hanno promosso da qui il Cammino Neocatecumenale, oggi diffuso in tutto il mondo”. Lo ha ricordato ieri il cardinale arcivescovo di Madrid Carlos Osoro, celebrando la messa, nella parrocchia Virgen de la Paloma y San Pedro el Real, nella festa della Virgen de la Paloma, che a Madrid si onora in modo particolare nella solennità dell’Assunta.

Facendo riferimento alla Madonna., il porporato ha osservato: “Quando Maria dice ‘eccomi’ e presta la sua vita a Dio, si stabilisce la salute, la potenza e il regno del nostro Dio e la potenza del suo Cristo”. Il card. ha quindi sottolineato: “Maria è protagonista di una nuova era dell’umanità, contribuisce a un nuovo umanesimo”. Inoltre, “Maria rende presente Dio”.

“Oggi, vedendo Maria nella sua Assunzione, guardando dalla prospettiva di Dio la storia degli uomini, possiamo dire con convinzione le stesse parole della Vergine: ‘Eccomi, Signore, avvenga di me secondo la tua Parola, che porta e dona la tua presenza dovunque io sia, con la tua misericordia e il tuo amore’. Questa non è una questione secondaria nella costruzione della storia: diamo valori reali all’umanità. Prega per noi, Nuestra Señora de la Paloma”, ha concluso il card. Osoro.