Austria: Innsbruck, la cattedrale Jakobsdom rivela tesori archeologici. Scoperta antica cripta

Gli scavi archeologici, in corso durante i lavori di rifacimento della scalinata d’accesso allo Jakobsdom, la cattedrale di Innsbruck, hanno portato alla luce una cripta sacerdotale e la cappella dei 14 Santi ausiliari, precedentemente nota solo da fonti scritte. Le sorprendenti scoperte saranno oggetto di ulteriori studi. Un team di archeologi sta attualmente valutando i resti rinvenuti. “Dove si trova oggi la piazza della cattedrale c’erano tre case medievali. Furono demolite negli anni ’20 del Settecento per fare spazio all’ampiamento della cattedrale”, ha detto l’archeologo Johannes Pöll in una intervista al canale tirolese della televisione di Stato Orf, descrivendo l’aspetto prebarocco del centro di Innsbruck. Nella cripta è stato anche scoperto un cimitero: diversi medaglioni sono stati trovati sugli scheletri esumati, suggerendo che fossero sacerdoti. Non ci si aspettava una cripta dal design così elaborato, ha detto l’antropologo Benjamin Wimmer: “Abbiamo trovato resti di legno, quindi supponiamo che i sacerdoti fossero sepolti in bare di legno. Anche resti tessili sono stati scoperti”.

Un’altra scoperta lascia ancora perplessi i ricercatori, come è stato detto: in un pozzo a forma di imbuto costruito con pietre di ruscello, sono state trovate ossa di bovini e maiali, ma anche ossa di rane e uccelli – probabilmente rifiuti alimentari, come sospetta la direttrice degli scavi Lucrezia Zaccaro.

Per poter proseguire i lavori della scalinata d’ingresso allo Jakobsdom di Innsbruck, è stato necessario riempire nuovamente lo scavo. I reperti che sono stati ora documentati, verranno sottoposti a ulteriori indagini scientifiche.