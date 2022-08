Irlanda: Conferenza episcopale, documento nazionale per il Sinodo. “Decine di migliaia di cattolici impegnati in ascolto orante e riflessione”

La Conferenza episcopale irlandese ha pubblicato oggi la sintesi nazionale del processo sinodale (cfr. www.synod.ie). Il processo sinodale è stato condotto in tutta la Chiesa in Irlanda dall’autunno 2021. “La pubblicazione The National Synthesis è il frutto di un ampio processo di ascolto e consultazione che attinge alle sintesi prodotte dalle 26 diocesi irlandesi, nonché a quelle presentate da congregazioni religiose e altri gruppi interessati”, specifica una nota. La sintesi nazionale sarà trasmessa a Roma nell’ambito del processo sinodale mondiale di ascolto e discernimento avviato da Papa Francesco nell’ottobre 2021 e che culminerà nell’Assemblea generale del Sinodo dei vescovi a Roma nel 2023.

La nota specifica che “da ottobre 2021, decine di migliaia di cattolici in tutta l’Irlanda si sono impegnati in un ascolto orante e riflessione sul tema scelto da Papa Francesco: ‘Per una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione, missione’”. Nel giugno 2022 si è tenuto ad Athlone un raduno sinodale nazionale, seguito da una celebrazione nell’antico sito monastico di Clonmacnoise. “In un’atmosfera di preghiera, abbiamo ascoltato il feedback delle centinaia di conversazioni che avevano avuto luogo in tutta l’Irlanda e delle numerose richieste che erano state raccolte”. “Nonostante i vincoli del Covid-19, il processo che abbiamo seguito in questi ultimi mesi rappresenta un primo passo modesto ma significativo nello sviluppo di uno stile sinodale di consultazione sul futuro della Chiesa in Irlanda e nel mondo”.