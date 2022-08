Ucraina: Latina, Associazione “Bambino Gesù del Cairo” e parrocchia Santa Domitilla ospitano 60 giovani ucraini per festeggiare l’Assunta

(Foto: Associazione "Bambino Gesù del Cairo onlus")

La parrocchia Santa Domitilla di Latina insieme all’Associazione Bambino Gesù del Cairo onlus, il cui presidente è mons. Gaid Yoannis Lazhi, già segretario personale di Papa Francesco, ha accolto 60 giovani ucraini per festeggiare con loro la solennità dell’Assunta lontano dalla guerra e per invocare insieme il dono della pace. Lo riferisce un comunicato dell’associazione precisando che i ragazzi sono arrivati a Latina il 13 agosto ed oggi, 16 agosto, rientreranno in Ucraina.

L’Associazione ha offerto loro, grazie anche alla generosità dei parrocchiani, accoglienza, alloggio e la possibilità di vivere per qualche giorno lontani dalla guerra.