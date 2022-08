Diocesi: Cefalù, esperienza di servizio per i seminaristi al Cottolengo

(Ph. Seminario Cefalù)

I seminaristi del Seminario della diocesi di Cefalù Gabriel e Wilfried hanno fatto un’esperienza di servizio al Cottolengo di Torino dal 15 luglio al 14 agosto.

Un mese in cui hanno servito il Signore nei “piccoli del nostro tempo”, in particolare negli ammalati e negli anziani curati nelle strutture. I seminaristi alla fine dell’”arricchente esperienza” ringraziano suor Giusy Paganotti e padre Carmine Arice (superiore generale) per la “gioiosa accoglienza”.