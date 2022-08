Musica: santuario S. Francesco di Paola, il 14 agosto il XVI Festival internazionale d’organo ispirato al valore della pace

“Amate la pace perché è molto meglio di un qualsiasi tesoro che i popoli possono avere”. Ha preso le mosse da questa frase di San Francesco di Paola il XVI Festival internazionale d’organo “Città di Paola”, che ha avuto luogo nell’antica basilica di San Francesco alla vigilia dell’Assunta. “Concerto per la pace”, questo il titolo dell’iniziativa curata dall’associazione “Cultural…mente” e dalla corale del santuario paolano “per ribadire – si legge in una nota dei Padri Minimi – quanto sostenuto dal taumaturgo paolano in merito al dono della pace”.