Spagna: card. Osoro (Madrid), “annunciare Cristo si impone come necessità”

Prima dell’arrivo del nuovo anno, il cardinale arcivescovo di Madrid Carlos Osoro incoraggia, nella sua lettera settimanale, a fare un coraggioso annuncio del Vangelo nello stile di San Paolo, che ha optato “per Cristo fino a perdere la vita”. “Come l’apostolo – invita il porporato – sentiamo il bisogno di dire: ‘Guai a me se non annuncio il Vangelo'”.

Per questo “c’è qualcosa di essenziale: dobbiamo lasciarci conquistare da Gesù Cristo” e tradurre la Parola di Dio “in forza apostolica”. In questo senso l’arcivescovo di Madrid fa appello a tutte le famiglie perché diventino una Chiesa domestica: “Mostrate ai vostri figli un progetto pieno che dia loro un senso”.

Inoltre, ricorda le parole dello stesso San Paolo, secondo cui “l’amore di Cristo ci spinge”. Perché, aggiunge, “non è di questo amore la cosa di cui il nostro mondo ha più bisogno? Di fronte a tutte le situazioni che vediamo, annunciare Gesù Cristo è una necessità”.