Diocesi: Terni, oggi al via il nuovo progetto dell’Istess “Come nasce il Libro”

Dopo il grande successo del “Presepe dei Reietti” e dello spettacolo “Accadde a Natale” che ha visto sul palco un cast dieci attori e la voce di Gastone Moschin (che si può rivedere sul canale YouTube di Istess Media), continua il programma del “Natale dei Reietti” dell’Istess (diocesi di Terni-Narni-Amelia), fino all’8 gennaio tra cinema, teatro, musica, mercatini, incontri e conferenze.

Oggi pomeriggio, alle 17.45, si apre un nuovo progetto dell’Istess “Come nasce il Libro”: un ciclo di incontri dedicati alla filiera editoriale, che vedrà, di volta in volta, la partecipazione di editori, tipografi, librai, scrittori e giornalisti. “Dal momento in cui un autore si siede davanti al proprio computer a quando il suo libro compare sugli scaffali delle librerie ci sono di mezzo molto tempo e, soprattutto, tante persone coinvolte”, spiega Paola Biribanti, scrittrice e direttrice di Istess Libri.

Dando voce a chi i libri materialmente li realizza, gli incontri propongono una prospettiva diversa da cui guardare saggi e romanzi, ovvero analizzandoli non solo e non tanto nel loro aspetto emozionale, quanto nella loro essenza di oggetti. Il primo degli incontri sarà dedicato alla figura dell’editore e alla sua attività (fondare una casa editrice, la linea e il piano editoriale, la distribuzione, il ruolo dell’ufficio stampa, il rapporto con gli autori e con i media). Protagonista dell’incontro sarà Roberto Russo, titolare della casa editrice Graphe.it di Perugia.

Il 30 e il 31 dicembre, invece, il Cenacolo San Marco ospiterà la Maratona Fantozzi: in occasione dei 90 anni dalla nascita di Paolo Villaggio verranno proiettati – dalle 16 alle 2.00 – tutti i film di Fantozzi, dal primo del 1975 all’ultimo del 2000.

Ad intervallare le proiezioni – venerdì 30 dicembre alle 21 – sarà il Fantozzi Show con Alexander Gentili ed Emanuele Cordeschi, con letture dai libri di Paolo Villaggio e la colonna sonora del film proposta dal vivo, oltre che altre sorprese fantozziane.

Sabato 31 dicembre, invece, ad intervallare la Maratona sarà il “Capodanno dei Reietti”, una festa esclusiva per gli esclusi, dedicata a tutti quelli che non sono stati invitati a nessuna festa.