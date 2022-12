Benedetto XVI: Celam, “ci uniamo nella preghiera, nel ricordo del suo discorso alla Conferenza di Aparecida”

“Accogliendo l’appello di Papa Francesco”, il Consiglio episcopale latinoamericano (Celam) “si unisce alla preghiera per la salute del Papa emerito Benedetto XVI”. Lo si legge nel messaggio diffuso ieri dall’organismo ecclesiale, firmato dal presidente, mons. Miguel Cabrejos Vidarte, arcivescovo di Trujillo, in risposta alla richiesta fatta da Papa Francesco al termine dell’udienza generale. Il Celam ricorda con gratitudine “i grandi insegnamenti del Papa emerito”, rievocando “in modo particolare” il suo discorso inaugurale alla V Conferenza generale dell’Episcopato Latinoamericano, tenutasi ad Aparecida (Brasile) nel maggio 2007, quando affermò che “l’opzione preferenziale per i poveri è implicita nella fede cristologica nel Dio che si è fatto povero per noi, per arricchirci con la sua povertà (cfr. 2 Cor 8,9)”. Il Celam si affida alla Beata Vergine Maria affinché interceda per il Papa emerito.