Benedetto XVI: in preghiera anche in Russia. Mons. Pezzi (Mosca), “che il Signore lo fortifichi di fronte a questa prova e lo accompagni con il Suo amore”

Un invito a pregare per il Papa emerito Benedetto XVI anche in Russia. A lanciarlo è stato mons. Paolo Pezzi, metropolita dell’arcidiocesi della Madre di Dio a Mosca e presidente della Conferenza dei vescovi cattolici della Russia. “Papa Francesco – scrive l’arcivescovo Pezzi in una lettera rivolta a tutti i cattolici del Paese – ha invitato tutti i credenti a pregare intensamente per il Papa Benedetto XVI in pensione, la cui salute è gravemente peggiorata. Chiedo a tutti voi di unirvi nella preghiera per il caro Benedetto XVI, che ‘nel silenzio sostiene la Chiesa’, e chiedo che il Signore, che ha servito fedelmente per tutta la sua lunga vita, lo fortifichi di fronte a questa prova e lo accompagni con il Suo amore. Chiedo ai sacerdoti, se possibile, di celebrare per lui la santa messa”.