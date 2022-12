Benedetto XVI: mons. Mokshytskyi (Leopoli), “come suo ex segretario, sono testimone del suo grande amore per la Chiesa e in particolare per l’Ucraina”

Anche l’arcivescovo metropolita di Leopoli, mons. Mechyslav Mokshytskyi, ex segretario personale di papa Benedetto XVI, ha invitato tutti i fedeli a pregare per il Papa emerito. “Il Santo Padre Francesco – scrive in una nota l’arcivescovo Mokshytskyi – ci ha esortato oggi a pregare per il Papa emerito Benedetto XVI, che soffre per l’avanzare dell’età e per una grave malattia”. Da qui la richiesta dell’arcivescovo a tutti i fedeli di rispondere all’appello del Papa. “Vorrei sottolineare – aggiunge – che in una conversazione telefonica ho assicurato al segretario di Papa Benedetto, Georg Gänswein, la nostra preghiera e il nostro sostegno spirituale, per il quale mi ha ringraziato e ha chiesto preghiere in vista della difficile situazione. Quindi, come suo ex segretario e testimone del suo grande amore per tutta la Chiesa, e in particolare per la Chiesa in Ucraina, da lui sempre sostenuta, soprattutto negli ultimi mesi di guerra, chiedo a tutti voi di pregare per Benedetto XVI”.