Firenze: card. Betori su statua Bambin Gesù rubata, “spero venga presto restituita e ricollocata nella capanna”

(Foto arcidiocesi Firenze)

“È molto triste ancora una volta registrare atti come questi che offendono il presepe, simbolo della fede e della tradizione della nostra gente”. Questo il commento dell’arcivescovo di Firenze, card. Giuseppe Betori, in merito alla statua di Gesù Bambino rubata questa notte dal presepe di piazza Duomo. “Spero e mi auguro – si legge in una nota diffusa stamane dall’arcidiocesi – che il Bambinello venga presto restituito e ricollocato nella capanna perché possa essere ancora venerato dai tanti fiorentini e turisti che in questi giorni, passando davanti alla Cattedrale, si fermano per una preghiera, per rendere omaggio a Gesù Bambino, nato fra noi per portarci luce, speranza e pace. Confido che chi ha portato via il Bambinello si ravveda e lo riconsegni il prima possibile”.