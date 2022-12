Diocesi: mons. Delpini (Milano) in Camerun per “imparare dalla fede e dalla gioia della popolazione locale”

Mons. Delpini in Camerun (Foto chiesadimilano.it)

“Finalmente, dopo tanta attesa, l’arcivescovo Delpini è arrivato in Camerun, a Garoua, e ha ricevuto un’accoglienza calorosissima in aeroporto, dove ha subito incontrato l’arcivescovo Faustin Ambassa Ndjodo e le autorità locali”. Sul portale della diocesi ambrosiana il prete fidei donum don Alessandro Maggioni racconta la prima giornata del viaggio missionario dell’arcivescovo di Milano. “Ad attenderlo fuori dall’aeroporto c’erano diverse delegazioni di parrocchiani, fedeli, gruppi e movimenti, tutti coloratissimi. Tra musiche, canti e danze gli hanno fatto una grande festa e lui stesso è rimasto meravigliato dal calore manifestatogli dalla gente”. All’arrivo ha fatto seguito il trasferimento nella vicina parrocchia di Ngalbidje, dove l’arcivescovo è stato accolto all’interno della chiesa parrocchiale e ha ricevuto le parole di benvenute dell’arcivescovo Faustin e di don Paolo Mandelli, portavoce dei fidei donum. “La voce potente e il buonissimo francese dell’arcivescovo – afferma don Maggioni – hanno stupito tutti. Ha detto di essere venuto portando solo due cose: la prima è la voglia di imparare dalla fede e dalla gioia della popolazione locale; la seconda è la benedizione del Signore. Parole accolte dagli applausi dei fedeli presenti in chiesa.

Il viaggio di mons. Mario Delpini è iniziato il 27 dicembre e proseguirà fino al 5 gennaio, con tappe in due parrocchie dove prestano il loro servizio i sacerdoti ambrosiani fidei donum, incontri con i vescovi e le comunità locali.