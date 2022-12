Giornata della pace: domenica 1° gennaio, nel duomo di Bolzano preghiera ecumenica e interreligiosa 

Domenica 1 gennaio 2023, in occasione della 56ma Giornata mondiale per la pace, la Consulta diocesana delle aggregazioni laicali, il Katholisches Forum e il Giardino delle religioni invitano alle 17 nel duomo di Bolzano a un momento di preghiera ecumenica e interreligiosa. Centrale nella riflessione – si legge in un comunicato diffuso oggi dalla diocesi – è il messaggio di papa Francesco per la Giornata mondiale 2023: “Nessuno può salvarsi da solo. Ripartire dal Covid-19 per tracciare insieme sentieri di pace”. Consulta diocesana delle aggregazioni laicali, Katholisches Forum e Giardino delle religioni, promotori dell’appuntamento, invitano i partecipanti a portare una lanterna che può essere accesa in duomo alla Luce di Betlemme. “Ciascuno può tornare a casa con questa luce di pace e con l’impegno personale per la pace”, ricordano gli organizzatori. Dopo la preghiera interreligiosa e l’accensione della lanterna in duomo, si snoda una processione silenziosa lungo le vie del centro che termina nella chiesa di San Domenico in piazza Domenicani.