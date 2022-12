Meeting di Rimini: “L’esistenza umana è un’amicizia inesauribile”, è il titolo dell’edizione 2023

“L’esistenza umana è un’amicizia inesauribile” è il titolo dell’edizione 2023 del Meeting 2023. Sono stati resi noti il manifesto con l’immagine dell’edizione 2023 e una scheda in italiano, inglese e spagnolo che anticipa le principali linee di contenuto della manifestazione, che si terrà dal 20 al 25 agosto nella Fiera di Rimini. “Dopo due Meeting che hanno creato un grande interesse ma sono stati vissuti con restrizioni sanitarie, il 2022 è stato l’anno della piena ripresa post-pandemia”, dice il presidente della Fondazione Meeting, Bernhard Scholz, “e ha superato ogni nostra aspettativa, con dati entusiasmanti: dalle 800mila presenze, ai 3.000 volontari, fino ai 350 milioni di utenti raggiunti su radio e tv, certificati da organizzazioni terze. Il Meeting mette quindi a tema l’amicizia, che fa parte, come “amicizia fra i popoli”, della sua stessa “ragione sociale”. Il titolo del Meeting 2023 non vuole essere quindi un invito generico all’amicizia, ma “un percorso per riscoprirne l’origine, di quell’amicizia in particolare che nasce dall’esperienza cristiana”. Il Meeting stesso è nato e rinasce ogni anno dall’amicizia per diventare fermento di nuove amicizie, per rinvigorire amicizie già consolidate: “ogni amicizia autentica – osserva Scholz è in qualche modo una profezia per la pace e per la riconciliazione, perché testimonia che è possibile vivere insieme per il bene di ognuno e per il bene di tutti, cogliendo le differenze e le diversità non come ostacoli ma come arricchimenti reciproci”.