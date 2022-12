Solidarietà: Siracusa, donazioni per le famiglie bisognose con bambini e consegna di quasi 140 occhiali al Mac

Un Natale all’insegna della carità anche nella diocesi di Siracusa con l’iniziativa del “Corredino a Gesù Bambino” e la raccolta straordinaria degli occhiali per le famiglie bisognose. Iniziativa che ha coinvolto numerosi fedeli e associazioni che hanno contributo alla raccolta di oltre 150 occhiali e oltre 1.250 prodotti per l’infanzia (alimenti, pannolini e necessario per igiene).

Grazie ai volontari della Casa Carità San Giuseppe del Santuario, i prodotti verranno condivisi con le associazioni aiuto alla vita e saranno distribuiti alle famiglie bisognose.