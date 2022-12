Benedetto XVI: America Latina, le preghiere dei vescovi di Perù, Cile, Messico e Costa Rica

Da vari episcopati latinoamericani sale l’invito alla preghiera per il Papa emerito Benedetto XVI, in seguito alla richiesta fatta ieri, al termine dell’udienza generale da Papa Francesco. La Conferenza episcopale peruviana “chiede a tutti i fedeli peruviani di elevare con fervore filiale le loro preghiere per la salute di Papa Benedetto XVI, affinché il Signore lo rafforzi in questo momento”.

In un messaggio della Conferenza episcopale del Cile (Cech) firmato dal cardinale Celestino Aós, presidente dell’episcopato cileno e dal vescovo Sergio Pérez de Arce, segretario generale della Cech, i fedeli del Paese sono invitati a pregare per il Papa emerito. “Grati per l’immenso e generoso servizio di Benedetto XVI alla Chiesa universale, in questo periodo natalizio lo affidiamo in modo particolare all’intercessione della Beata Vergine Maria”.

Anche dal Messico arriva la nota della Conferenza episcopale messicana, firmata dal presidente, mons. Rogelio Cabrera López, arcivescovo di Monterrey, e dal segretario generale, mons. Ramón Castro Castro, vescovo di Cuernavaca. “Noi della Conferenza episcopale messicana ci uniamo in comunione nella preghiera con Sua Santità Papa Francesco, per la salute del Papa Emerito Benedetto XVI, che nelle ultime ore si trova in condizioni delicate e sotto controllo medico, è in pericolo di vita. Chiediamo al Signore che, per intercessione della nostra Madre Santissima, la Vergine di Guadalupe lo conforti e lo sostenga. La sua vita è una vera testimonianza di amore per Dio al servizio della Chiesa, per annunciare sempre il Vangelo con semplicità e umiltà e illuminare i nostri passi verso l’incontro con Gesù Cristo”.

“Esortiamo i fedeli laici e i sacerdoti a mantenere il Papa emerito Benedetto XVI nelle loro preghiere, e di pregare per la sua salute durante le celebrazioni eucaristiche dell’Ottava di Natale”, si legge in una nota diffusa dalla Conferenza episcopale della Costa Rica.