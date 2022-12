Benedetto XVI: la Chiesa cattolica tedesca si unisce in preghiera con Papa Francesco per il pontefice emerito

Il presidente della Conferenza episcopale tedesca (Dbk), mons. Georg Bätzing, vescovo del Limburgo, ha composto una preghiera per il Papa emerito Benedetto XVI, gravemente malato. “Mi unisco all’invito ad unirsi in preghiera di Papa Francesco – ha detto Bätzing alla Kna, agenzia di stampa cattolica tedesca –. I miei pensieri vanno al Papa emerito. Invito i fedeli in Germania a pregare per Benedetto XVI”. In questa preghiera, pubblicata sul sito della Conferenza episcopale tedesca (Dbk), esprime la sua solidarietà con Benedetto: “Gesù, nostro Salvatore e Redentore, di cui celebriamo in questi giorni la nascita. Ti chiediamo per il nostro Papa emerito Benedetto. Aiutalo nella sua malattia e debolezza. Fagli provare la tua confortante vicinanza. Sorreggilo, rafforzalo e mostrati ad esso come una luce che dà speranza nelle ore buie. Fagli sentire la solidarietà di tante persone che ora intercedono per lui nella preghiera. Rivolgiti a lui nella tua bontà e gentilezza. E come tu stesso hai parlato con grande fiducia, così preghiamo anche noi: Dio, sia fatta la tua volontà. Ti lodiamo ora e per sempre. Amen”.

Il vescovo di Ratisbona, Rudolf Voderholzer, ha reagito “con grande preoccupazione” alle notizie provenienti da Roma, e ha chiesto a tutti i fedeli di includere il Papa emerito nelle loro preghiere. Benedetto XVI fu professore di teologia dogmatica all’università di Ratisbona dal 1969 al 1977. Anche il vescovo di Osnabrück Franz-Josef Bode, ha invitato a pregare per Benedetto. Si unisce all’appello di Papa Francesco, ha detto il vicepresidente della Dbk in un videomessaggio pubblicato sul canale della diocesi su YouTube. Bode chiede a tutti i cattolici della sua diocesi “di pregare per Benedetto XVI e di dargli forza e conforto in questo momento”. Bode ha aggiunto: “lo conosco personalmente molto bene dai tempi in cui ero studente, quando era ancora un professore, ed è per questo che ho sempre avuto un legame speciale con lui”. Preghiere sono state chieste anche da tutti gli altri vescovi della Germania.