Benedetto XVI: in preghiera anche in Bielorussia. Vescovi, “nostra gratitudine per la sua coraggiosa testimonianza di fede, umiltà e devozione alla Chiesa”

Con Papa Francesco, anche i vescovi cattolici della Bielorussia lanciano un appello al clero e ai fedeli di tutto il Paese affinché preghino per il Papa emerito Benedetto XVI. “Sosteniamo con la nostra preghiera – si legge in una nota diffusa dai vescovi – il devoto servitore della Chiesa di Cristo, il grande difensore della fede del nostro tempo. Che questa preghiera sia un’espressione della nostra gratitudine a Papa Benedetto XVI per la coraggiosa testimonianza di fede, umiltà e devozione alla Chiesa cattolica che ha dato durante il suo pontificato, così come per le sue preghiere, con le quali sostiene silenziosamente la Chiesa universale durante gli ultimi otto anni”.