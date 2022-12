Benedetto XVI: anche in Ucraina si prega per il Papa emerito. S.B. Shevchuk, “straordinario il suo lavoro per l’unità della Chiesa”

Incontro di S.B. Shevchuk con Benedetto XVI in Vaticano, 9 novembre 2022 (Foto Ugcc)

Anche la martoriata Ucraina si stringe in preghiera per il Papa emerito Benedetto XVI. Sua Beatitudine Sviatoslav Shevchuk, Capo della Chiesa greco-cattolica ucraina, ha chiesto ai vescovi del Sinodo e tutti fedeli della Chiesa greco-cattolica ucraina di pregare per Benedetto XVI, come richiesto da Papa Francesco al termine dell’udienza generale. In un comunicato, si ricorda in particolare “l’incontro personale” che l’arcivescovo maggiore Shevchuk ha avuto con il Papa emerito nel monastero Mater Ecclesiae lo scorso 10 novembre, durante la sua visita a Roma. In quell’occasione, ha raccontato Sua Beatitudine, il Papa emerito si era dimostrato “incredibilmente lucido, informato e sollecito riguardo la situazione in Ucraina, e aveva garantito le sue preghiere per il popolo ucraino”. “Tutta la Chiesa greco-cattolica ucraina – ha aggiunto Sua Beatitudine – si vuole stringere in preghiera intorno a questo grande testimone dei nostri tempi, ringraziandolo per la sua testimonianza silenziosa da Papa emerito e allo stesso tempo ricordando e cercando di mettere in pratica il suo lavoro per l’unità della Chiesa, che è stata una straordinaria caratteristica del suo pontificato”.