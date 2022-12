Ucraina: Unicef, intensificati aiuti durante il periodo delle feste a beneficio di quasi mezzo milione di persone

(foto Unicef)

In Ucraina l’Unicef sta intensificando il sostegno attraverso nuove iniziative e attività, assicurando che i bambini e le famiglie vulnerabili di tutto il Paese ricevano un sostegno finanziario, formativo e morale durante il periodo delle feste.

L’Unicef sta collaborando con il Ministero delle Politiche sociali per fornire un totale di 102 milioni di dollari di assistenza in denaro aggiuntiva a 123.000 famiglie vulnerabili in Ucraina, tra cui famiglie con quattro o più figli e famiglie con bambini con disabilità, a beneficio di quasi mezzo milione di persone, compresi i bambini. Sta inoltre sostenendo un’iniziativa del Ministero delle Politiche sociali e delle ferrovie ucraine per garantire che regali per l’intrattenimento educativo raggiungano i bambini colpiti dalla guerra nell’Ucraina orientale, in particolare quelli delle aree recentemente accessibili come Kharkiv e Kherson. L’Unicef ha contribuito con circa 30.000 zaini e kit di cancelleria a questa iniziativa, sostenendo l’istruzione e la salute mentale dei bambini. Con l’inverno e gli attacchi alle infrastrutture energetiche che rendono insufficienti l’elettricità e il riscaldamento, la maggior parte delle famiglie sta lottando per rimanere al caldo. Per fornire alle famiglie l’accesso a spazi caldi in tutta l’Ucraina, l’Unicef gestisce oltre 140 punti “Spilno” (in ucraino “Insieme”) che offrono uno spazio caldo e a misura di bambino per giocare, ricevere sostegno psicosociale e relazionarsi con i coetanei, fornendo anche controlli medici per i bambini e orientamento verso altri servizi sociali. L’Unicef ha inoltre lanciato il programma di trasferimento umanitario in denaro il 31 marzo 2022 con il Ministero delle Politiche sociali per aiutare a rispondere alle esigenze delle famiglie con bambini in Ucraina, che sono tra i più vulnerabili agli impatti della guerra. Al 30 novembre 2022, 196.435 famiglie in Ucraina avevano ricevuto un totale di 191 milioni di dollari di assistenza in denaro.