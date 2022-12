Giornali Fisc: Prato, domani secondo appuntamento con i “Thè di Toscana Oggi”

Secondo appuntamento con i “Thè di Toscana Oggi”. L’ospite del prossimo incontro è l’assessore all’Urbanistica e all’Ambiente del Comune di Prato, Valerio Barberis. Il titolo della conversazione è “Idee per una nuova Prato, tra economia circolare e forestazione urbana”. L’iniziativa si tiene domani, mercoledì 21 dicembre, con inizio alle 16, nell’antico complesso di San Domenico, a Prato.

Barberis parlerà del piano di forestazione urbana, il grande progetto del Comune pensato per cambiare il volto – e le abitudini – della città introducendo la natura in quelle zone dove non ci sono più luoghi per piantare alberi. L’incontro sarà anche l’occasione per fare il punto sulla costruzione del grande parco urbano che nascerà nell’area dell’ex ospedale Misericordia e Dolce, un grande polmone verde già ribattezzato come il Central park di Prato. Si parlerà anche del progetto del parco fluviale chiamato “Riversibility”, che ha visto l’inaugurazione e la conseguente attivazione di molti punti tappa lungo il Bisenzio.

Come sempre durante l’incontro saranno serviti thè e specialità dolciarie servite dagli studenti dell’indirizzo alberghiero dell’Istituto Datini.

Agli incontri dei “Thè di Toscana Oggi” tutti possono partecipare. Per farlo occorre essere abbonati al settimanale. Chi non lo fosse può sottoscrivere un abbonamento all’ingresso (annuale a 55 euro, che dà diritto a partecipare a tutti gli incontri, oppure mensile a 10 euro, che consente di accedere all’incontro presente ed al successivo). Informazioni: prato@toscanaoggi.it, telefono 0574-878901.