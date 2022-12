Agricoltura: Coldiretti, domani si svolgerà a Roma l’assemblea nazionale

Mercoledì 21 dicembre, dalle 9, al Centro Congressi Rospigliosi, in via XXIX Maggio 43, a Roma, si svolge l’assemblea nazionale della Coldiretti con le rappresentanze degli agricoltori da tutte le province e regioni d’Italia e dei movimenti dei giovani, delle donne e dei pensionati con la relazione del presidente Coldiretti, Ettore Prandini. Interverranno, tra gli altri in presenza il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, e il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, mentre il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani interverrà con un videomessaggio. Al centro dei lavori i contenuti della manovra all’esame del Parlamento e le scadenze del Pnrr ma anche le novità in arrivo nel 2023 e gli interventi necessari per superare le criticità della filiera agroalimentare che colpiscono imprese e consumatori.

Spazio anche alle scelte di acquisto delle famiglie alla vigilia del Natale dalle quali dipende il futuro di centinaia di migliaia di aziende italiane ma anche la difesa del lavoro, del territorio e del patrimonio di biodiversità con l’alimentare che è quest’anno la voce più rilevante del budget natalizio con regali enogastronomici, pranzi e cenoni. I numeri de “Il Natale sulle tavole degli italiani” saranno illustrati nel rapporto Coldiretti/Ixè che rivela come cambia il Natale con la spesa prevista, le tavolate, i consumi dei prodotti simbolo, le sfide storiche tra le diverse specialità ma anche i nuovi trend 2022 con l’esposizione guidata dei cesti enogastronomici per tutte le sensibilità e la sfilata dei dolci tipici locali durante la quale saranno svelati i segreti delle ricette conservate da generazioni nelle campagne.