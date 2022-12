Diocesi: Cagliari, giovedì mons. Baturi celebrerà la messa per ospiti e volontari della “Mensa del viandante” di Quartu Sant’Elena

Giovedì 22 dicembre, alle 11, l’arcivescovo di Cagliari, mons. Giuseppe Baturi, celebrerà la messa per gli ospiti e i volontari della “Mensa del viandante” di Quartu Sant’Elena.

“Alla struttura caritativa fanno riferimento centinaia di persone che trovano un pasto caldo ma anche attenzione da parte dei volontari”, ricorda il settimanale diocesano “il Portico”, aggiungendo che “nei locali di via Montenegro 28/A, a pochi passi dal centro storico, per quattro volte a settimana le persone possono sentirsi in famiglia, accolte in ampi spazi nei quali mangiare stando in compagnia. Per le prossime feste natalizie la Mensa di Quartu sarà operativa per aiutare chi vive in stato di necessità”.