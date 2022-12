Diocesi: Nardò, in serata a Matino focus sull’“Essere famiglia oggi”

L’associazione “Nascere Persona Crescere Persona” Odv-onlus ha organizzato un convegno dal titolo “Essere famiglia oggi”, in programma per oggi, martedì 20 dicembre, alle 18.30, nel Teatro comunale Peschiulli di Matino.

Dopo i saluti del sindaco di Matino, Giorgio Salvatore Toma, di mons. Fernando Filograna, vescovo di Nardò-Gallipoli, e di Pamela Lecci, presidente dell’associazione “Nascere Persona Crescere Persona”, interverranno Fiammetta Perrone, pedagogista e giudice onorario del Tribunale per i minori di Lecce, e Francesca Caputo, giudice del Tribunale di Lecce II sez. Civ.-Famiglia. L’azione di formazione e prevenzione messa in atto dall’associazione si concretizza in ciò che viene considerato il cuore pulsante dell’associazione: il consultorio familiare, aderente alla Confederazione nazionale dei Consultori familiari d’ispirazione cristiana.

Diversi i servizi offerti dal Consultorio, che fa dell’accoglienza e dell’ascolto, il suo principio cardine: sostegno psicologico individuale, di coppia o familiare; sostegno psico-pedagogico per bambini; assistenza psicologica e sociale per la preparazione e il sostegno alla genitorialità; mediazione familiare; tutela e sostegno della salute della donna; prevenzione dei fenomeni di maltrattamento e abuso a danno di donne e minori; sostegno nell’affido e nell’adozione; educazione socio-affettiva. Una realtà ricca e variegata che merita di essere conosciuta per poter dispiegare le sue enormi potenzialità a vantaggio della collettività. A questo preciso obiettivo risponde il convegno “Essere famiglia oggi”.