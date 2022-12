Diocesi: Concordia-Pordenone, morto questa notte mons. Luciano Padovese. I funerali si svolgeranno venerdì nel duomo San Marco

Questa notte è venuto a mancare mons. Luciano Padovese, sacerdote della diocesi di Concordia-Pordenone. Negli anni ’60, giovanissimo rettore del Collegio Marconi, fu scelto dall’allora vescovo per dar vita alla Casa dello studente “A. Zanussi”. “Un’impresa assolutamente originale, senza precedenti in Italia – ricorda una nota della diocesi -: aprire un luogo d’incontro in cui i giovani potessero liberamente acquisire confidenza con la cultura. Era ispirata ad un disegno più vasto della società: la crescita economica – allora assai rapida – non avrebbe dovuto innescare una spirale di consumi, ma aprire le coscienze alla condivisione, specie alla condivisione ed al confronto delle idee”. Un disegno perseguito “con intelligenza, determinazione e costanza per 60 anni, fino all’ultimo giorno: con conferenze, dibattiti, esposizioni d’arte, concerti”.

“Da uomo di cultura intrecciò una rete di rapporti con tutti”; da sacerdote “tenne sempre limpida l’ispirazione cristiana, sviluppando la massima apertura a tutti; anticipò con la sua presenza l’esortazione di Papa Francesco: porte aperte a tutti”. Pordenone lo ricorda anche per il suo impegno nel Comitato etico del Centro di riferimento oncologico di Aviano.

I funerali si svolgeranno venerdì 23 dicembre, alle ore 10.30, nel duomo San Marco a Pordenone.