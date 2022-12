Pace: domani la Veglia di preghiera a Bari guidata dal card. Matteo Zuppi

Si terrà domani, nella Basilica di San Nicola a Bari, la Veglia di preghiera per la pace promossa dalla Conferenza episcopale italiana e dall’arcidiocesi di Bari-Bitonto. “A pochi giorni dalla Solennità del Natale, mentre nel cuore dell’Europa la guerra continua a seminare distruzione e morte, la Chiesa in Italia – unita a tutti i cristiani di Ucraina e Russia – invocherà il dono della pace sulla tomba di San Nicola, venerato sia dai Cattolici sia dagli Ortodossi”, si legge nella nota della Cei. La Veglia sarà guidata dal card. Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei, e inizierà alle ore 18.30 e sarà trasmessa in diretta da Tv2000. Saranno presenti mons. Francesco Savino, vescovo di Cassano all’Jonio e vice presidente della Cei; mons. Derio Olivero, vescovo di Pinerolo e presidente della Commissione episcopale per l’ecumenismo e il dialogo, i Vescovi della Puglia. A loro si uniranno anche i delegati della Conferenza episcopale della Chiesa romano cattolica in Ucraina, della Chiesa greco-cattolica in Ucraina e dell’Esarcato apostolico per i fedeli cattolici ucraini di rito bizantino residenti in Italia. Parteciperanno alla preghiera anche i fratelli delle Chiese ortodosse presenti stabilmente nella città di Bari. Prima della Veglia, alle 17.30 sono previsti i saluti istituzionali del card. Zuppi, di mons. Giuseppe Satriano, arcivescovo di Bari-Bitonto, di padre Giovanni Distante, priore della Basilica di San Nicola, di Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, di Antonio Decaro, sindaco di Bari, e di Isabella Rauti, sottosegretario di Stato per la difesa che parteciperà all’iniziativa in rappresentanza del Governo.