Ucraina: mons. Satriano (Bari-Bitonto) a InBlu2000, “i cuori si aprano a una tregua”

“Speriamo che i cuori si aprano ad una tregua, ad un momento di non belligeranza, ad una timida iniziativa per un tavolo di trattativa perché questi popoli hanno bisogno di pace”. Lo ha detto l’arcivescovo di Bari-Bitonto, mons. Giuseppe Satriano, in un’intervista a inBlu2000, la radio nazionale DAB della Conferenza episcopale italiana, alla vigilia della veglia di preghiera per la pace, sulla tomba di San Nicola a Bari, promossa dalla Cei e dall’arcidiocesi di Bari-Bitonto e trasmessa in diretta da Tv2000, alle 18.30. “La guerra in Ucraina – ha aggiunto mons. Satriano – è il frutto di un albero malato. Non possiamo pensare al profitto e all’economia e trascurare la centralità della persona nella vita. Certamente se guardiamo a cosa sta accadendo nel mondo questo è un Natale triste”.