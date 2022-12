Diocesi: Savona-Noli, domani il concerto benefico “Insieme per ripartire”

In collaborazione con le associazioni cattoliche della diocesi di Savona-Noli domani, mercoledì 21 dicembre, alle ore 20,45 nella chiesa Sant’Andrea Apostolo, nel centro storico di Savona, la Sezione “Giovanni Battista Parodi” dell’Amci-Associazione medici cattolici italiani organizza il concerto “Insieme per ripartire”. Si esibiranno il soprano Linda Campanella e il pianista Andrea Albertini.

L’ingresso sarà gratuito e si potrà contribuire con offerte libere il cui ricavato sarà destinato dalla Caritas diocesana alle famiglie in difficoltà.