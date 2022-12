Diocesi: mons. Piemontese (amministratore apostolico Cosenza), “il laicato, all’interno di una Chiesa, è fondamentale e sostanziale”

“Il laicato, all’interno di una Chiesa, è fondamentale e sostanziale. Per troppi anni è stato nascosto, messo in secondo piano, perché il centro erano i chierici. Invece al centro c’è Gesù e attorno a Lui ci sono i battezzati e, fra questi, quelli che vivono nel mondo, i laici”. Lo ha detto ieri sera mons. Giuseppe Piemontese, amministratore apostolico di Cosenza-Bisignano, incontrando in Seminario la Consulta diocesana delle aggregazioni laicali. “Insieme possiamo guardare avanti e, avvolti dalla luce di Gesù che ci accarezza e ci insegna come camminare, possiamo procedere in cammino sinodale”, ha detto il presule, invitando “a camminare insieme secondo le strade che il Signore ci indica. Il Signore ci chiama a portare la luce di Cristo nella nostra società, nella nostra città, nelle città della nostra diocesi”. Rivolgendosi ancora alle diverse realtà del laicato bruzio, mons. Piemontese le ha invitate a camminare insieme, scambiandovi le ispirazioni che il Signore vi dà per camminare sulla via del Vangelo oggi.